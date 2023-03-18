السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد صلاة الفجر اليوم 18-3-2023

مواعيد صلاة الفجر
مواعيد صلاة الفجر اليوم

زاد البحث في الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومحرك البحث الأشهر "جوجل"، عن مواقيت الصلاة بشكل عام، وموعد صلاة الفجر لصباح يوم الغد، الأحد الموافق 19 مارس 2023 الموافق  27 شعبان 1444هجريًا، استعدادًا للصلاة ونظرًا كون المسلمين على أعتاب شهر رمضان الكريم، حيث من المقرر أن يستعد المسلمون لإحياء الشهر الكريم للتقرب إلى الله تعالى.

مواعيد صلاة الفجر اليوم

موعد صلاة الفجر في القاهرة وربوعة محافظات مصر 27 شبعان 1444هجريًا الموافق الأحد 19 مارس 2023.

موعد صلاة الفجر في القاهرة 

الفجر    4:34 ص

شروق الشمس 6:01 ص

موعد صلاة الفجر في الجيزة

الفجر       4:36 ص

شروق الشمس 6:01 ص

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية

الفجر       4:40ص

شروق الشمس 6:06ص

موعد صلاة الفجر في العريش

الفجر       4:25 ص

شروق الشمس 5:52 ص

  مواعيد صلاة الفجر اليوم

موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح

الفجر       5:00 ص

شروق الشمس 6:26 ص

 

موعد صلاة الفجر في المنيا

الفجر       4:39 ص

شروق الشمس 6:04 ص

موعد صلاة الفجر في الوادي الجديد

الفجر       4:42 ص

شروق الشمس 6:04 ص

موعد صلاة الفجر في أسيوط

الفجر       4:39 ص

شروق الشمس 6:02 ص

موعد صلاة الفجر في سوهاج

الفجر       4:37 ص

شروق الشمس 5:59 ص

موعد صلاة الفجر في الأقصر

الفجر       4:38 ص

شروق الشمس 6:02 ص

مواعيد صلاة الفجر اليوم

موعد صلاة الفجر في أسوان

الفجر       4:34 ص

شروق الشمس 5:55 ص

موعد صلاة الفجر في البحر الأحمر

الفجر       4:39 ص

شروق الشمس 6:03 ص

 

موعد صلاة الفجر في بنها

الفجر       4:36 ص

شروق الشمس 6:02ص

 

موعد صلاة الفجر في بني سويف

الفجر       4:38 ص

شروق الشمس 6:03ص

 

موعد صلاة الفجر في دمنهور

الفجر       4:38 ص

شروق الشمس 6:05ص

 

موعد صلاة الفجر في دمياط

الفجر       4:33 ص

شروق الشمس 6:00ص

موعد صلاة الفجر في الفيوم

الفجر       4:38 ص

شروق الشمس 6:04ص

موعد صلاة الفجر في الغردقة

الفجر       4:28 ص

شروق الشمس 5:52 ص

موعد صلاة الفجر في الإسماعيلية

الفجر       4:32 ص

شروق الشمس 5:58 ص

  مواعيد صلاة الفجر اليوم

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ

الفجر       4:34 ص

شروق الشمس 6:01ص

 

موعد صلاة الفجر في المنصورة

الفجر       4:35 ص

شروق الشمس 6:02ص

 

موعد صلاة الفجر في قنا

الفجر       4:33 ص

شروق الشمس 5:55 ص

موعد صلاة الفجر في المنوفية

الفجر       4:37 ص

شروق الشمس 6:04ص

موعد صلاة الفجر في بورسعيد

الفجر       4:31 ص

شروق الشمس 5:59 ص

 

موعد صلاة الفجر في شرم الشيخ

الفجر       4:26 ص

شروق الشمس 5:49 ص

موعد صلاة الفجر في السويس

الفجر       4:31 ص

شروق الشمس 5:57 ص

موعد صلاة الفجر في طنطا

الفجر       4:37 ص

شروق الشمس 6:03ص

موعد صلاة الفجر في الزقازيق

الفجر       4:35 ص

شروق الشمس 6:01ص

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