سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 فى البنوك المصرية

مع بداية التعاملات الصباحية يتضاعف التساؤل عن سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل من قبل المسافرين للخارج، وشهدت جميع أسعار الدولار الأمريكي بالبنوك المصرية استقرارًا كبيرًا.

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سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 في البنوك المصرية

ومن خلال السطور ترصد الدستور سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك الحكومية والعربية من داخل مصر، وذلك طبق ما أعلن رسميا من خلال مواقع في كل بنك على حدة.

أسعار صرف الدولار اليوم الأحد

وجاء سعر صرف الدولار اليوم الأحد، في البنوك، وتكون كما يلي:

سعر الدولار اليوم الأحد 19 مارس في بنك مصر

سجل الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم الأحد 19 مارس في المصرف المتحد

جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد 19 مارس مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه لعمليات الشراء، و30.95 جنيه لعمليات لبيع.



سعر الدولار اليوم الأحد 19 مارس في البنك المركزي

في البنك المركزي اليوم الأحد 19 مارس سجل الدولار 30.84 جنيه للشراء، وقيمة اليوم الأحد 19 مارس مبلغ 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم الأحد 19 مارس في البنك التجاري الدولي cib

في البنك التجاري الدولي اليوم الأحد 19 مارس جاء الدولار بـ30.85 جنيه لكافة عمليات الشراء، واليوم الأحد 19 مارس مبلغ 30.95 جنيه لعمليات البيع.



سعر الدولار اليوم الأحد 19 مارس في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس اليوم الأحد 19 مارس جاء سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري اليوم الأحد 19 مارس 2023

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد 19 مارس في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و قيمة 30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم الأحد 19 مارس في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد 19 مارس 2023 في بنك الإسكندرية، واليوم الأحد 19 مارس مبلغ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.