تقرير أسباني: مصر مركز إقليمي للطاقة وحليف موثوق لأوروبا

قالت شبكة atalayar الإسبانية في تقرير عبر موقعها الالكتروني إن امكانيات مصر وقدراتها في مجال الطاقة أثبتت قدرتها على أن تصبح حليفًا موثوقًا في مجال الطاقة لأوروبا.

مصر حليف لأوروبا

وقالت الشبكة الأسبانية تبحث أوروبا عن شركاء جدد في مجال الطاقة للتعامل مع الأزمة الحالية وعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، بهذا المعنى ظهرت دول مثل أذربيجان والجزائر وقطر كبدائل محتملة للطاقة الروسية، لكن أيضًا أظهرت مصر إمكانات وقدرة على أن تصبح حليفًا موثوقًا في مجال الطاقة.

التعاون المصري اليوناني

وقالت الشبكة إنه في سبتمبر من العام الماضي ، التقى الرئيس السيسي برئيس اتحاد مرافق الكهرباء اليوناني ديميتري كوبيلوزيس لبحث التعاون الثنائي، وفي هذا الصدد ركزوا على تطوير مشروعات الكهرباء القائمة على مصادر الطاقة المتجددة المصرية وتصديرها إلى أوروبا عبر اليونان عن طريق كابل بحري.

كان الاجتماع يهدف إلى تعميق مذكرة التفاهم (MoU) الموقعة بين البلدين المتوسطيين في عام 2021. وكانت مذكرة التفاهم هذه ، التي أشارت بالفعل إلى مثل هذا الربط الكهربائي تحت سطح البحر ، هي أول اتفاقية من هذا القبيل يتم توقيعها بين أوروبا ودولة أفريقية في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت القاهرة أن لديها بنية تحتية حديثة لتنفيذ المشروع الذي لن يفيد مصر واليونان فحسب، بل يفيد القارتين الإفريقية والأوروبية أيضًا وسيعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة بجميع أنواعها".

تطورات مشروع الربط بين أثينا والقاهرة

وقالت الشبكة الأسبانية، تواصل أثينا والقاهرة إحراز تقدم في هذه المبادرة. في الواقع ، يبحث كلا البلدين عن شركة استشارية دولية لإجراء دراسات الجدوى المتعلقة بمبادرة 4 مليارات دولار ، مع القدرة على نقل حوالي 3000 ميغاوات في اليوم و المرشحين هم: Electricité de France (EDF) ، و Elia Grid الكندية ، و CESI الإيطالية ، و LAHMEYER الألمانية ، و EBSI الأيرلندية ، وأربعة مكاتب أخرى يونانية وبلجيكية وصينية وأمريكية.

مصر مركز إقليمي للطاقة

وقال التقرير الأسباني، تحاول مصر منذ سنوات وضع نفسها كقوة طاقة إقليمية. في وقت مبكر من عام 2020، بدأت محادثات مع أوروبا بهدف تصدير طاقتها. وبحسب البيانات الحكومية فقد بلغت قيمة صادرات مصر من الطاقة والكهرباء 11.1 مليار دولار عام 2021.

إضافة إلى هذه الخطة مع اليونان تعمل القاهرة مع إيطاليا لربط شبكات الكهرباء الخاصة بها، إضافة إلى ذلك من المقرر أن تبدأ اختبارات الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية في عام 2025 ، وهي أول مبادرة كبرى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لكن مصر لن ترسل الكهرباء إلى أوروبا فحسب ، بل ستقوم أيضًا بتسييل ونقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا على النحو المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي.