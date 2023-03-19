«عمارة الحاج رمضان» داخل قرى أسوان والنوبة على «الراديو 9090» في رمضان

انتهى الإعلامي أحمد يونس من تصوير حلقات الموسم الجديد من برنامجه الشهير «عمارة الحاج رمضان»، المقرر إذاعته في رمضان المقبل عبر أثير «الراديو 9090».

البرنامج تم تسجيل وتصوير حلقاته بالكامل داخل قرى أسوان والنوبة، ويتحدث عن عادات وطقوس أهل النوبة خلال شهر رمضان.

ومن المقرر عرض البرنامج على مواقع التواصل الخاصة بإذاعة 9090، بالتزامن مع بث حلقاته المختلفة والمتنوعة على الراديو.

«عمارة الحاج رمضان» يقدمه الإعلامي أحمد يونس على «الراديو 9090» ويرصد طقوس المصريين في مختلف المحافظات خلال شهر رمضان ويذاع في الساعة 5:20 قبل أذان المغرب.

وتشهد خريطة برامج الراديو 9090 باقة متميزة من البرامج حيثتنفرد الإعلامية فاطمة مصطفى بعدد كبير من اللقاءات الخاصة مع عدد من المميزين من نجوم الدراما الرمضانية لهذا العام، وذلك عبر موسم جديد من برنامجها "الراديو بيضحك في رمضان"، والمقرر انطلاقه خلال الشهر الكريم، عبر إذاعة "الراديو 9090".

وتستعرض فاطمة مصطفى في الموسم الجديد من برنامجها "الراديو بيضحك في رمضان" جوانب جديدة ولأول مرة عن حياة الضيوف المهنية والشخصية.

"الراديو بيضحك في رمضان" تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع، في العاشرة مساءً، طوال أيام شهر رمضان.

وتعود د.لميس جابر، بموسم جديد من برنامجها "مكسرات لميس"، على محطة "الراديو 9090" خلال شهر رمضان المقبل.

تستعرض لميس جابر، خلال برنامجها أصل الحكايات التاريخية بطريقة سهلة ومختصرة، إضافة إلى أصول الكلمات وعلاقتها باللغة المصرية القديمة إلى جانب سرد بعض الأحداث التاريخية على مر العصور والأزمنة

"مكسرات لميس" تقديم الدكتورة لميس جابر، ويذاع يوميا في تمام الساعة 1 ظهرا، طوال أيام شهر رمضان المبارك، على إذاعة "الراديو 9090".

وتستعد الإعلامية شيماء حافظ، لتقديم برنامجها الجديد «مفيش منه»، بمشاركة رامي الحلواني على «الراديو 9090» خلال أيام شهر رمضان المبارك.

«مفيش منه» برنامج حواري فني يومي، يعتمد على استضافة كبار نجوم الدراما والغناء، ويستعرض أهم الأيام والأشخاص المؤثرين في حياته، ومن أبرز ضيوف البرنامج النجم الكبير صلاح عبدالله، الفنانة فاء عامر، الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، الفنان بيومي فؤاد، وغيرهم الكثير من النجوم.

وتدور فكرة البرنامج حول اكتشاف معلومات وزوايا جديدة في حياة النجوم، ويتكون من فقرتين رئيسيتين؛ الأولى تحت عنوان يوم من عمري وفيها يتحدث الضيف عن أهم الأيام التي مرت في حياته وفي مشواره الفني وساهمت في تكوين شخصيته أو ساهمت في تغيير نظرته عن أمور معينه.

أما الفقرة الثانية فهي بعنوان "النص التاني"؛ ففي حياة كل شخص ستجد نص آخر سواء (زوج، زوجة، أب، أم، أخ، ابن، مدرس، مدير، صاحب)، وفي الفقرة يتحدث الضيف عن نصه الثاني أو أهم شخص في حياته وسبب وضعه في تلك المكانة وأبرز المواقف والذكريات التي جمعته به.

البرنامج تقديم الإعلامية شيماء حافظ والإعلامي رامي الحلواني، ويذاع على «الراديو 9090» يوميا طوال أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 3 عصرًا.