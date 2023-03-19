العقبي: أولمبياد مدارس مصر حدث فريد في المدارس الحكومية

كشف الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحد أفراد لجنة التحكيم في مسابقة أولمبياد مدارس مصر، أن هذه المسابقة فريدة من نوعها خاصة أن طلاب المسابقة من الطبقة المتوسطة وجميعهم مدارس حكومية وهذه بداية لانطلاق أولمبياد مدارس مصر لسنوات عديدة قادمة.

وقال العقبي خلال كلمته: “كنت أتمني أن أعيش مثل هذه التجارب والمسابقات وأنا في سن هؤلاء الطلاب”.

وبدأ حفل انطلاق أولمبياد مصر في السويس، منذ قليل، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدير بالذكر أن المسابقات تقيس مواهب الطلاب ومهاراتهم في المعرفة العامة، والرياضة، وريادة الأعمال، وسيتقدم كل فريق من مدارس المحافظة المشاركة بفكرة مشروع صغير يمكن تنفيذه ويناسب الاحتياجات المحلية للمحافظة.

وتضم المسابقات ألعاب "التلي ماتش"، وهي لعبة "صائد الجوائز"، عبارة عن لعبة تفاعلية بين كل أعضاء الفريق، تعتمد على السرعة والذكاء.