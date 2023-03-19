الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

العقبي: أولمبياد مدارس مصر حدث فريد في المدارس الحكومية

الدكتور محمد العقبي
الدكتور محمد العقبي

كشف الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحد أفراد لجنة التحكيم في مسابقة أولمبياد مدارس مصر، أن هذه المسابقة فريدة من نوعها خاصة أن طلاب المسابقة من الطبقة المتوسطة وجميعهم مدارس حكومية وهذه بداية لانطلاق أولمبياد مدارس مصر لسنوات عديدة قادمة.

وقال العقبي خلال كلمته: “كنت أتمني أن أعيش مثل هذه التجارب والمسابقات وأنا في سن هؤلاء الطلاب”.

وبدأ حفل انطلاق أولمبياد مصر في السويس، منذ قليل، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

جدير بالذكر أن المسابقات تقيس مواهب الطلاب ومهاراتهم في المعرفة العامة، والرياضة، وريادة الأعمال، وسيتقدم كل فريق من مدارس المحافظة المشاركة بفكرة مشروع صغير يمكن تنفيذه ويناسب الاحتياجات المحلية للمحافظة. 

وتضم المسابقات ألعاب "التلي ماتش"، وهي لعبة "صائد الجوائز"، عبارة عن لعبة تفاعلية بين كل أعضاء الفريق، تعتمد على السرعة والذكاء.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التع التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الإعلامي أحمد يونس الاحتياجات المحلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل لـ36 ألف جنيه

الرئيس السيسى يجتمع مع مدبولى ووزير المالية

وحيد أمه وأبوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بالزقازيق

رويترز: اتهامات بالإرهاب لرئيس وزراء باكستان و17 من مساعديه

جنح المعادي تؤجل محاكمة متهم بدهس شاب في زهراء المعادي لـ2 إبريل

إخلاء سبيل المتهم بتعذيب قطة فى باب الشعرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

برصاص قوات «جولانى».. استشهاد منفذ عملية إطلاق النار فى «حوارة»

إطلاق نار فى مدينة نابلس.. وإصابة 4 إسرائيليين

هل تؤثر التوترات الداخلية فى إسرائيل على وضعها الأمنى؟ (تقدير موقف)