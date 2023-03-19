النبراوي: إجراءات سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين قانونية

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين سيطر عليها الإخوان لمدة سنوات طويلة وكنت مع المشاركين في إنهاء دور الإخوان من النقابة، ونجحنا في الإطاحة بالإخوان.

ورفض النبراوي، وصف ما تم أمس من فتح مسرح النقابة لتوقيع طلبات سحب الثقة من مجلس بأنه اقتحام للنقابة، مؤكدا النقابة بيت لكل المهندسين.

وأشار إلى الطلبات التي وقعت أمس تضمنت الدعوة لسحب الثقة من مجلس النقابة ورغم علمي أن هذه الطلبات من ضمنها سحب الثقة من النقيب، إلا أنني حرصت على فتح النقابة للزملاء طالما أن الدعوة والإجراء قانوني.