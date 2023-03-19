الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النبراوي: إجراءات سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين قانونية

خلال اجتماع نقيب
خلال اجتماع نقيب المهندسين

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين سيطر عليها الإخوان لمدة سنوات طويلة وكنت مع المشاركين في إنهاء دور الإخوان من النقابة، ونجحنا في الإطاحة بالإخوان.

ورفض النبراوي، وصف ما تم أمس من فتح مسرح النقابة لتوقيع طلبات سحب الثقة من مجلس بأنه اقتحام للنقابة، مؤكدا النقابة بيت لكل المهندسين.

وأشار إلى الطلبات التي وقعت أمس تضمنت الدعوة لسحب الثقة من مجلس النقابة ورغم علمي أن هذه الطلبات من ضمنها سحب الثقة من النقيب، إلا أنني حرصت على فتح النقابة للزملاء طالما أن الدعوة والإجراء قانوني.

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين نقابة المهندسين سحب الثقة النقابة المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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