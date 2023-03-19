الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاريخ عيد الفطر 2023.. العد التنازلي

عيد الفطر
عيد الفطر

مع اقتراب بداية شهر رمضان الكريم يتسأل المسلمون في مصر والوطن العربي عن موعد عيد الفطر 2023، لذا يتصدر البحث عن هذا العنوان محركات جوجل، إذا يتطلع الشعب المصري، إلى معرفة متى يوافق عيد الفطر المبارك 20233، والاستعداد لذلك بشراء ملابس العيد والادخار لشراء مسلتزمات إعداد كحك العيد. 

 

اقرأ ايضا

تقديم اقرار القيمة المضافة..تسجيل دخول مصلحة الضرائب المصرية

 

موعد عيد الفطر 2023

ويتسأل العمال في القطاع العام و الخاص عن موعد عيد الفطر 2023، وأيام إجازات عيد الفطر المبارك، كي يستفيدوا من الإجازة لقضاء عطلة أو للسفر وأخذ استراحة بين وفي السطور الأتية نقدم إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لجدول الإجازات المعلنة، من قبل رئاسة الوزراء، التي أدرجته في بداية العام الجديد 2023.

موعد أول يوم عيد الفطر 2023

تعرف على موعد عيد الفطر 2023 بالتفصيل

أفلام عيد الفطر.. الكوميديا تسيطر على البوستر الرسمي لفيلم «بعد الشر»

موعد غرة شهر رمضان المبارك 

ومن المفترض أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، يوم الثلاثاء المقبل 21 مارس 2023، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا، بينما تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام رمضان 2023 فلكيًا سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 2023 / 3 / 23 م.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وأعلنت الحسابات الفلكية التابعة لهية المساحة بوزارة التعليم العالي أن أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2023، سوف يصادف الجمعة الموافق 21-4-2023، على أن يتم استطلاع هلال غرة شهر شعبان 1444، يوم الخميس الموافق في التقويم الميلادي 20-4-2023، وفي التقويم الهجري 29 من شهر رمضان، ووفقا لهذه التقارير الصادرة من معهد البحوث الفلكية، فإنه يتبقى على موعد عيد الفطر 2023  نحو 33 يوم.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023

الجدير بالذكر أن  مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  قد أعلن جدول إجازات شهر إبريل في الاجندة السنوية، والذي يتضمنها إجازات عيد الفطر المبارك 2023.

ومن المتوقع أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الخاص لمدة 3 أيام، لتبدأ كذلك من الجمعة الموافق 21 إبريل المقبل، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء عن ايام اجازة عيد الفطر 2023 رسميا في بيان له.

الإجازات الرسمية المدفوعة في شهر إبريل 2023

ويعتبر شهر أبريل المقبل واحد من الشهور التي تتميز باحتوائها على أكبر عدد أيام إجازات كثيرة، حيث أنه بجانب عيد الفطر المبارك "4 أيام"،  سوف يليها إجازة شم النسيم يوم 17 إبريل المقبل، كما توافق ذكري تحرير سيناء يوم 25-4-2023.

عيد الفطر موعد عيد الفطر 2023 الفطر المبارك 20233 موعد غرة شهر رمضان المبارك موعد عيد الفطر المبارك 2023 دار الافتاء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

تاريخ عيد الفطر 2023.. العد التنازلي

«اشترى الواحدة بـ65».. ضبط مواطن جمع 3.5 طن فراخ برازيلى لبيعها بـ120 جنيهًا

رئيسا هيئة الرقابة المالية والبورصة يشاركان في «RiseUp Summit» لريادة الأعمال

تعدى جنسيًا على والدته.. إحالة أوراق سائق الإسكندرية للمفتي

تقرير: طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مواجهة الأهلي والهلال

تقديم إقرار القيمة المضافة| تسجيل دخول مصلحة الضرائب المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

هل تؤثر التوترات الداخلية فى إسرائيل على وضعها الأمنى؟ (تقدير موقف)

مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل