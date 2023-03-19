تاريخ عيد الفطر 2023.. العد التنازلي

مع اقتراب بداية شهر رمضان الكريم يتسأل المسلمون في مصر والوطن العربي عن موعد عيد الفطر 2023، لذا يتصدر البحث عن هذا العنوان محركات جوجل، إذا يتطلع الشعب المصري، إلى معرفة متى يوافق عيد الفطر المبارك 20233، والاستعداد لذلك بشراء ملابس العيد والادخار لشراء مسلتزمات إعداد كحك العيد.

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موعد عيد الفطر 2023

ويتسأل العمال في القطاع العام و الخاص عن موعد عيد الفطر 2023، وأيام إجازات عيد الفطر المبارك، كي يستفيدوا من الإجازة لقضاء عطلة أو للسفر وأخذ استراحة بين وفي السطور الأتية نقدم إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لجدول الإجازات المعلنة، من قبل رئاسة الوزراء، التي أدرجته في بداية العام الجديد 2023.

موعد غرة شهر رمضان المبارك

ومن المفترض أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا، يوم الثلاثاء المقبل 21 مارس 2023، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1444 هجريا، بينما تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام رمضان 2023 فلكيًا سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 2023 / 3 / 23 م.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وأعلنت الحسابات الفلكية التابعة لهية المساحة بوزارة التعليم العالي أن أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2023، سوف يصادف الجمعة الموافق 21-4-2023، على أن يتم استطلاع هلال غرة شهر شعبان 1444، يوم الخميس الموافق في التقويم الميلادي 20-4-2023، وفي التقويم الهجري 29 من شهر رمضان، ووفقا لهذه التقارير الصادرة من معهد البحوث الفلكية، فإنه يتبقى على موعد عيد الفطر 2023 نحو 33 يوم.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن جدول إجازات شهر إبريل في الاجندة السنوية، والذي يتضمنها إجازات عيد الفطر المبارك 2023.

ومن المتوقع أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الخاص لمدة 3 أيام، لتبدأ كذلك من الجمعة الموافق 21 إبريل المقبل، ومن المقرر أن يعلن مجلس الوزراء عن ايام اجازة عيد الفطر 2023 رسميا في بيان له.

الإجازات الرسمية المدفوعة في شهر إبريل 2023

ويعتبر شهر أبريل المقبل واحد من الشهور التي تتميز باحتوائها على أكبر عدد أيام إجازات كثيرة، حيث أنه بجانب عيد الفطر المبارك "4 أيام"، سوف يليها إجازة شم النسيم يوم 17 إبريل المقبل، كما توافق ذكري تحرير سيناء يوم 25-4-2023.