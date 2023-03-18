تزايد معدل البحث خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الأشهر "جوجل"، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2023، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يتساءل الكثير عن موعد أول أيام عيد الفطر، وموعد إجازة العيد، إذ تختلف تواريخ موعد عيد الفطر كل عام في مصر كما هو في باقي البلدان الإسلامية، وتحدد دار الإفتاء المصرية موعد عيد الفطر 2023 وميلاد أول شهر شوال فلكيا بعد رؤية الهلال.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء المقبل، هلال شهر رمضان لعام 1444 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

موعد أول يوم عيد الفطر 2023

يوافق موعد عيد الفطر 2023 الجمعة 21 أبريل 2023، حيث يقوم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، بعد مغرب يوم السبت 29 من شهر رمضان، ليوضح أن الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر وبداية شهر شوال وفقًا للرؤية الشرعية.

وحددت الحسابات الفلكية موعد رمضان 2023 في مصر، فوفقا لمعهد البحوث الفلكية من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2023 في مصر الخميس 23 مارس 2023، وستكون عدة شهر رمضان 2023 هذا العام 29 يوما، حسبما أوضح معهد البحوث الفلكية وفقا للتقويم الهجري 1444.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال لعام 1444 هجرية "أول أيام عيد الفطر المبارك"، ستوافق الجمعة 21 من أبريل 2023.

الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك، يوم الـ 21 حتى 23 أبريل 2023.

وسيكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الساعة 5:48 صباحًا.

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