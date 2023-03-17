تعرف على موعد عيد الفطر 2023 بالتفصيل

يبحث العديد من المواطنين عن موعد عيد الفطر ٢٠٢٣ استعداداً له مع الأهل والأصدقاء والأقارب.

موعد عيد الفطر ٢٠٢٣

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن العيد سيكون خلال الفترة من 21 - 23 أبريل 2023، حيث تمنح الدولة الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص إجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين المؤسسة والعاملين بها.

رسائل تهنئة عيد الفطر ٢٠٢٣

وتتنوع رسائل التهنئة بالعيد وهي كالتالي:

أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.

هَلْت الأعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

تطيب الأيام بقدوم عيد الفطر السعيد ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا.

رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.

يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك متمنيا لكم دوام الصحة والعافية.

عيدكم مبارك يا أحباب عساكم من عواده.

الليلة عيد على الكل سعيد كل عام وأنتم بألف خير.

تقبل الله منا ومنكم شهر رمضان وأسعدكم بعيده فرحا وسرورا ورضا.

تهاني كثيرة مكللة بالورود والريحان أقدمها لكم امتنانا بجميل مشاعركم لأقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد.

جدير بالذكر أنه حدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إجازة عيد الفطر للقطاع العام، والتي تستمر لمدة أربع أيام تبدأ في يوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل المقبل، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 24-4-2023.

أما موظفو القطاع الخاص إجازة عيد الفطر لهم مدتها 3 أيام، حيث تبدأ من يوم الجمعة الموافق 21 أبريل، وتنتهي يوم الأحد الموافق 23 من الشهر ذاته.

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