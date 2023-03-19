الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنح العجوزة تقضي بعدم الاختصاص في دعويين ضد مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم، بعدم الاختصاص في دعويين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.

وقضت المحكمة أيضًا بإحالة الدعويين إلى النيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية.

يذكر أن مرتضي يقضي عقوبة الحبس لمدة شهر، بعدما قضت محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادرين ضده بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.

محكمة جنح العجوزة مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق سب وقذف

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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