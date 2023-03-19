جنح العجوزة تقضي بعدم الاختصاص في دعويين ضد مرتضى منصور

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم، بعدم الاختصاص في دعويين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق.



وقضت المحكمة أيضًا بإحالة الدعويين إلى النيابة العامة لإرسالها إلى المحكمة الاقتصادية.



يذكر أن مرتضي يقضي عقوبة الحبس لمدة شهر، بعدما قضت محكمة النقض، بتأييد الحكمين الصادرين ضده بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.