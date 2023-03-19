الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 13 حالة تعد على الأراضي في قرى أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ الإزالات لأي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بكل حسم ودون تهاون أو تقاعس.

وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز ديروط وصدفا والقوصية وأبوتيج وحي شرق خلال حملات برئاسة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق ونوابهم.

وتم تنفيذ إزالة لـ 13 حالة تعدي وبناء مخالف على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء حيث تم تنفيذ إزالة 3 حالات بمركز ديروط (بكوم الزرزور التابعة لقرية ديروط الشريف، وشدة خشبية لصب أعمدة الدور الثاني العلوي بنزلة فرج بقرية صنبو والدور الثاني العلوي بقرية باويط التابعة لمركز ديروط).


وإزالة لـ 3 حالات بمركز صدفا (بناء مخالف على أرض زراعية بمساحة 12 سهم، وأعمدة الدور الرابع ومباني بالطوب الأحمر التابعة لقرية بني فيز، وشدة خشبية لبناء دون ترخيص بالدور الثالث العلوي بقرية مجريس وصدفا) فضلاً عن إزالة لكشك موضوع على قواعد خرسانية على أرض زراعية بباقور التابعة لمركز أبوتيج وفك شدة خشبية لسقف الدور الثالث بقرية المسعودي.


يأتي هذا بالإضافة إلى إزالة بناء مخالف خلف مسجد العمرين بحي شرق كما تم تنفيذ إزالة لـ 5 حالات تعدي بمركز القوصية ( إزالة فورية بقرية المنشأة الكبرى على مساحة 2 قيراط ، وفك شدة خشبية أعمدة الدور الأول العلوي ببني قرة ، وإزالة تعدي على مساحة 5 قيراط طرح نهر وأرض زراعية بقرية فزارة ، وفك شدة خشبية لحالتي تعدي بقرية الحبالصة بمركز القوصية) بالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية واملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

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الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الأراضي الزراعية وأملاك الدول التعدي على الأراضي الزراعية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعدي على الأراضي الزراعية حقوق الأجيال القادمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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