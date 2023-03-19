الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار مرسى علم يستقبل 27 رحلة دولية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 27 رحلة طيران دولية من "هولندا، إيطاليا، ولتوانيا، بولندا، التشيك، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا".

وأوضحت جداول التشغيل اليومية أنه من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم اليوم رحلة من هولندا و7 رحلات من إيطاليا ورحلة من لتوانيا و4 رحلات من بولندا و6 رحلات من المطارات التشيكية ورحلتين خاصة، وأخرى داخلية و3 رحلات من ألمانيا ورحلة من بلجيكا وأخرى من سويسرا.

وتبين من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل أن المطار من المقرر أن يستقبل بداية من أمس السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع 106 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل أغلبها من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.

رحلة طيران دولية مطار مرسي الدولي رحلة دولية إيطاليا بولندا سويسرا حركة السياحة

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