مطار مرسى علم يستقبل 27 رحلة دولية

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 27 رحلة طيران دولية من "هولندا، إيطاليا، ولتوانيا، بولندا، التشيك، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا".

وأوضحت جداول التشغيل اليومية أنه من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم اليوم رحلة من هولندا و7 رحلات من إيطاليا ورحلة من لتوانيا و4 رحلات من بولندا و6 رحلات من المطارات التشيكية ورحلتين خاصة، وأخرى داخلية و3 رحلات من ألمانيا ورحلة من بلجيكا وأخرى من سويسرا.

وتبين من رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع حسب جداول التشغيل أن المطار من المقرر أن يستقبل بداية من أمس السبت الماضي حتى نهاية الأسبوع 106 رحلات طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل أغلبها من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.