الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملة لإزالة مخالفات بناء فى بدر وتسليم حضانات للتضامن فى الشروق

خلال الازالة
خلال الازالة

وجه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، باستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء،  وعدم التهاون فى جميع المخالفات بالمدينة، حيث قامت إدارة الأمن بالتنسيق مع إدارة الأحياء  بشن حملة لإزالة مخالفات البناء بقطعتي أرض لقيام مالكيها بالمخالفة بغرض صب مساحة غرف السطح بالكامل، وتم إيقاف التعامل على القطعتين، وتحرير محاضر للنيابة، وتم التحفظ على  خشب النجارة وهدم الأعمدة الخرسانية. 

وأكد رئيس جهاز  مدينة بدر، أنه لن يتم التهاون مع المتعدين بالبناء المخالف، أو التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات، وردع المخالفين وتطبيق القانون في حالات التعديات على الأراضي والإشغالات ومخالفات البناء العشوائي، ورصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية.

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه فى حالة  وجود أى شكاوى من مخالفات، يتم الإتصال على الخط الساخن  رقم  (  ١٥١٠٠ ) على مدار ٢٤ ساعة.
رئيس جهاز مدينة الشروق يعلن تسليم 3 حضانات لوزارة التضامن لتشغيلها  دعماً للخدمات بالمدينة
على صعيد أخر، أعلن المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اليوم، عن تسليم 3 حضانات لوزارة التضامن الاجتماعي لتشغيلها لدعم الخدمات بالمدينة، موضحاً أن ذلك يأتى في إطار موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تسليم الحضانات "للتضامن الاجتماعى" بنظام نقل الأصول، والتى قامت بدورها بإسنادها لجمعيات متخصصة لإدارة وتشغيل النشاط.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحضانات تقع بمناطق الإسكان الاجتماعي/سكن مصر، والمنطقة الأولى عمارات، والمنطقة الثامنة عمارات، وكل حضانة تحتوى على 5 فصول دراسية مزودة بدورات مياه وقاعة متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمية من مخازن وبوفيه، وذلك بتشطيبات داخلية للأرضيات من الجرانيت بالمداخل وممرات الحركة، وأرضيات الفصول من الباركيه والشبابيك من الألومنيوم مع إضافة الألوان الداخلية لتتماشى مع الاحتياج الوظيفي لها، علاوةً على مراعاة تنفيذ فناء داخلى مكشوف لتوفير التهوية الداخلية والإضاءة وتوفير فناء خارجي لممارسة الأنشطة، بخلاف إضفاء تشكيلات معمارية مميزة بالواجهات، وتحديد موقع البوابات الرئيسية على ساحة الانتظار بمركز الخدمات لتيسير حركة المترددين على الحضانات.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أنه تم تجهيز وتأثيث الحضانات من قبل المُشغلين تمهيداً لممارسة النشاط، مؤكدا استمرار الجهاز في دعم الخدمات التى تحقق احتياجات سكان مدينة الشروق.

إزالة التعديات والإشغالات إزالة مخالفات البناء البناء المخالف التعدي على أملاك الدولة الحضانات المجتمعات العمرانية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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