الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«مشروعات البرلمان» تناقش رفض «الضرائب» تطبيق المزايا للمشروعات الصغيرة بمناطق بالفيوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأحد، اجتماعها لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة حنان عبدالمنعم عوض، بشأن رفض مأموري الضرائب تطبيق المزايا والحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في بعض المناطق بمحافظة الفيوم، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة ثلاث مشروعات قوانين جديدة  لرفع المعاناة عن المواطنين بزيادة التحول والمعاشات وبدلات الأطباء والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس.

ويناقش المجلس في جلسته اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من  النائب شحاتة أبو زيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

استحقاق العلاوات الدورية الحوافز الضريبية الدكتور حنفي جبالي العلاوات الدورية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع المعاناة عن المواطنين شركات القطاع العام زيادة المعاشات

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