«جوال الخير».. كيف استعد المنايفة لاستقبال شهر رمضان؟ (فيديو)

استبدل فاعل خير، رفض ذكر اسمه، كرتونة رمضان بجوال الذي يكفي الأسرة لشهر كامل حيث حرص على تقديمه لكل أسرة من قريته تضمن لحوم ودجاج وأرز ومكرونة وسمن وسكر، كما كلف أحد التجار بالإنابة عنه في توزيع محتويات هذا الجوال على الفقراء والمحتاجين.

وقال التاجر إن فاعل الخير، وهو من أهالي المنوفية المخلصين يقوم بعمل هذا الجوال منذ اكثر من 6 سنوات وقت ما كان الجوال يتكلف مائتي جنيه إلى اليوم والذي تخطة تكلفة الجوال 2000 جنيه.

أضاف أنه حرص على أن تكون جودة المواد من اجود الأنواع للسلع حتى توزع على المواطنين بالشهر الكريم من أهالي قريته الرجل التقليل من العدد أو الكميات أو الجودة، حيث يؤكد دائمًا على يحرص على التاجره مع الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم “لن تنالوا البر حتى تتفقوا مما تحبون”.

وأكد التاجر المكلف بعمل وتوزيع الجوال أنه يتم توزيع لحوم بلدية عالية الجودة مع شيكارة الخير بين 3 إلى 5 كيلو لكل أسرة حسب عددها وتكلفتها التقريبية تتخطى المليون جنيه، لافتًا إلى أن هذا الشخص ينبه على مندوبيه بالتوزيع في جوف الليل ولا يتم السماح بالتصوير أثناء التوزيع وأنه سمح بتصوير المنتجات فقط أثناء التعبئة لتكون سنه حسنه وتشجيع على سباق الخير.

وأكد خالد أن الجميع ينتظر هذا الوقت قبيل شهر رمضان مباشرة للمشاركة في هذا العمل الخير أن هناك شباب متطوعين بالإضافة إلى العاملين في مخازنه يقومون بالتعبئة والتي تصل إلى وقت يتخطى 10 ساعات ويتم وضع هذه الكميات في جوال رمضان والذي يحتوي على 10 كيلو أرز، 10 كيلو سكر، 10 كيلو مكرونه، زجاجة زيت 3 لتر عباد شمس وزجاجة زيت 2 لتر ذرة، والشاي والسمن.

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