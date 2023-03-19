الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 6 مخالفات بناء في حملة مكبرة بدمياط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قاد حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملات مكبرة بحضور روضة منير، نائب مجلس المدينة لشؤون القرى، وبمشاركة اللواء سالم إبراهيم، مساعد مدير الأمن، وصديق رزق، متابعة ديوان عام المحافظة، وناني بحيري، مدير إدارة المشروعات بمجلس المدينة، ومحمد خيري، مدير الإشغالات بالقرى، وهناء سليم، رئيس الوحدة، ومحمد صابر، مسؤول القسم الفني بالوحدة، واستهدفت التصدي بكل حسم وقوة ضد كل المخالفات البنائية وعدم التهاون معها.

وتم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد ٦ حالات بناء مخالف بدون ترخيص لسقف وحوائط لدور ثاني علوي بقرية عزب النهضة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ دمياط دمياط بناء أحداث دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«البترول» توقع اتفاقيات جديدة لشركات تعدين عالمية خلال أيام

5 لاعبين أفارقة على طاولة كولر للاختيار بينهم فى الأهلى

رد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

قطع المياه لمدة 10 ساعات فى بعض المناطق بالجيزة

شرطة التموين تضبط 20 ألف صاروخ نارى بالغربية

«معلومات الوزراء» يستعرض موضوع العولمة في عدد جديد لـ«آفاق اقتصادية معاصرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

ماجد حبته

كتف فى كتف.. دائمًا وأبدًا

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تستضيف اجتماعًا خماسيًا لدعم التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.. اليوم

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل