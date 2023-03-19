إزالة 6 مخالفات بناء في حملة مكبرة بدمياط

قاد حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملات مكبرة بحضور روضة منير، نائب مجلس المدينة لشؤون القرى، وبمشاركة اللواء سالم إبراهيم، مساعد مدير الأمن، وصديق رزق، متابعة ديوان عام المحافظة، وناني بحيري، مدير إدارة المشروعات بمجلس المدينة، ومحمد خيري، مدير الإشغالات بالقرى، وهناء سليم، رئيس الوحدة، ومحمد صابر، مسؤول القسم الفني بالوحدة، واستهدفت التصدي بكل حسم وقوة ضد كل المخالفات البنائية وعدم التهاون معها.

وتم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد ٦ حالات بناء مخالف بدون ترخيص لسقف وحوائط لدور ثاني علوي بقرية عزب النهضة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.