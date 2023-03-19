العراق يعلن القبض على إرهابي حاول دخول محافظة نينوى

أعلن العراق، اليوم الأحد، القبض على إرهابي حاول الدخول الى محافظة نينوى، وذكر بيان للاستخبارات العسكرية العراقية ، انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة (استخبارات وأمن) الفرقة السادسة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء المشاة الثالث، تم نصب كمين محكم بمدخل محافظة نينوى.

وأضاف، البيان أنه على أثر الكمين، ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، وقد جرى تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً.

وذكر تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي، أعداد مؤيدي وأعضاء داعش تقدر ما بين 5000 إلى 7000 كادر ينتشرون بين العراق وسوريا، نصفهم تقريباً من المقاتلين.

ولا يزال التنظيم نشطاً على الرغم من جهود مكافحة الإرهاب العراقية ،التي نجحت في قتل ما يقرب من 150 عنصرا من داعش في 2022"، وفق تقرير مجلس الأمن.

وعلى الرغم من تراجع احتياطاته المالية المقدرة حالياً بين 25 إلى 50 مليون دولار، وفق تقرير مجلس الأمن، إلا أن التنظيم "بدأ بغسل الأموال من خلال استثمارات في أعمال تجارية مشروعة مثل الفنادق والعقارات" في سوريا والعراق، واستخدم التنظيم أيضاً سرقة الماشية لجمع الأموال.