«أكلة فسيخ».. أهالي الإسكندرية يودعون الأسماك المملحة قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص المصرييون على الاستعداد للشهر الفضيل من خلال طقوسهم المعتادة كل عام وفي مقدمتها الزينة والفوانيس وشراء الياميش، فيما حرص أهالي الإسكندرية على ممارسة عادة قديمة وهي تناول «أكلة» فسيخ ورنجة في آخر شهر شعبان لتوديع الأسماك المملحة التي لا يتم تناولها طوال أيام الصيام.

«الدستور» تجولت في أشهر شوارع بيع الأسماك المملحة بالإسكندرية للتعرف على الإقبال وأنواع الأسماك.

يقول محمد ياسين، أحد أصحاب محلات الفسيخ بشارع العطارين وسط الإسكندرية، إن تناول الفسيخ والرنجة وغيرها من الأسماك المملحة، قبل شهر رمضان المبارك عادة سنوية يحرص عليها الكثير من المواطنين وخاصة في الإسكندرية وتسمي «الشعبنة»، حيث يكون هناك إقبال على الفيسخ والرنجة والملوحة في شهر شعبان لعدم تناول تلك الأنواع طوال شهر رمضان.

وأضاف لـ«الدستور» أن مواسم الفسيخ والأسماك المملحة في شهر شعبان، وشم النسيم، وعيد الفطر، وبحكم العادات يتناول محبي الأسماك المملحة تلك الأكلة في هذه المواسم خاصة، ويتجمع حولها أفراد الأسرة والعائلة في تلك المناسبات.

وأوضح أن الإقبال هذا العام متوسط، والغالبية على الفسيخ والرنجة، مشيرًا إلى أن الفسيخ يتم تمليحه من سمك البوري والدوبارة مياه عذبة، ويكون بعدة أحجام حسب اختيار الزبون من الحجم الصغير إلى أكبر حجم للسمكة التي يمكن أن تصل لكيلو، بالإضافة لنوع التمليح، وهو بدون ملح أو نصف ملح، أو حادق، حسب الرغبة.

وتابع أن سمك الملوحة مميز، حيث يتم تمليحه من سمكة «كلب» الملوحة وهي سمكة توجد في النيل بأسوان وتكون الذكر منها أحجامها كبيرة وبأسنان مدببة، أما الأنثى تسمى «الراية» واسمانها لبنية صغيرة، ويقبل عليها من يفضل المذاق العالي التملح، ومن اعتاد الملوحة، بالإصافة إلى الرنجة والتي تكون محببة من الجميع بأنواعها النرويجي والبلجيكي وغيرها، والسردين المملح البلدي ويتم عمل منه الأنشوجة أيضًا.

وأشار إلى أن خلال شهر رمضان لا يتم بيع الأسماك المملحة، ولكن يتم التحضير من نصف رمضان لشم النسيم الذي سيكون في أواخر الشهر الكريم ويليه عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار زادت هذا العام بنسبة تصل من 30 إلى 40٪ على الأنواع المختلفة.

وترواحت أسعار الفسيخ من 180 حتى 300 جنيه، للكيلو أما الرنجة من من 70 حتى 95 جنيه والملوحة 240 جنيه، والسردين 100جنيه للكيلو، وعلبة السردين المخلي 200 جرام 35 جنيه، بالإضافة إلى البطارخ سواء الرنجة أو البوري البلدي أو المملحة، أما أم الخلول 140الكيلو.

إقبال على الأسماك المملحة بالإسكندرية

إقبال على الأسماك المملحة بالإسكندرية

إقبال على الأسماك المملحة بالإسكندرية

إقبال على الأسماك المملحة بالإسكندرية

إقبال على الأسماك المملحة بالإسكندرية

إقبال على الأسماك المملحة بالإسكندرية

إقبال على الأسماك المملحة بالإسكندرية