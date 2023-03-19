الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مؤمن زكريا يطالب إدارة الأهلى بدفع غرامة كهربا

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

تحدث مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، عن مواجهة المارد الأحمر المقبلة أمام نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مواجهة حاسمة أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، إدارة القلعة الحمراء بدفع غرامة محمود كهربا، بعد تسجيله 3 أهداف في مرمى القطن الكاميروني ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مؤمن زكريا، في تصريحات تليفزيونية "الموضوع بعيدًا عن حبي لكهربا، اللاعب كل مباراة مؤثر، كهربا أهم من أي صفقة تنضم للنادي الأهلي".

وعن تطورات حالته الصحية بعد سنوات من المعاناة من مرض ضمور العضلات، قال "بدأت علاجًا جديدًا وإن شاء الله خير".

وأتم: "أطلب من الناس الدعاء لي والحمدلله أنا في فضل ونعمة".

اللاعب مؤمن زكريا الاهلى كهربا

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