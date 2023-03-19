الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الغرف التجارية» تكشف سبب الارتفاع الكبير فى أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الذهب يكون بسبب البورصة والظروف التي تمر بها البنوك الأمريكية؛ لأنه أكثر من بنك تعرض للانهيار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الفيدرالي الأمريكي لكي يواجه التضخم يقوم برفع الفائدة، مؤكدًا أنه لسبب ذلك فإن العالم كله يلجأ للملاذ الآمن وهو الذهب.

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب قارب على الألفي دولار، وذلك بعد أن كان سعرها 1800 دولار، مؤكدًا أن أسعار الذهب مرتبطة بالبورصة العالمية، وارتفاع أسعار الذهب ليس في مصر فقط.

وأكد أنه لا ينصح ببيع الذهب خلال الوقت الحالي، ويجب التمسك به لأن قيمته تزيد مع الوقت، موضحًا أن الظروف الاقتصادية في العالم والضبابية كان متوقع أن يرتفع سعر الذهب خلال شهر مارس الجاري.

الغرف التجارية سعر الذهب ارتفاع البورصة البنوك الأمريكي أسعار الذهب الظروف الاقتصادية

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