خبير مؤسسى: العالم يوجد به ركود لكن فى مصر يوجد فرص أعمال كثيرة

قال يوسف محمد، الخبير المؤسسي ورائد الأعمال، إن المخلفات في البداية كان يتم التخلص منها بطريقة آمنة، وبعض الدول الكبرى كانت تحرقها، ولكنهم اكتشفوا في النهاية أنه من الممكن الاستفادة منها وتحويلها لطاقة مع التطور والتوعية بخطورة التغيرات المناخية.

تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وحرارية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن إقامة مصنع تحويل المخلفات لطاقة بتكلفة 150 مليون دولار، ليكون واحدًا من ضمن المشروعات الهامة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية وحرارية ويكون ذلك بـ 20% من المخلفات فقط.

وأشار إلى أن المجال مازال مفتوحًا ونحتاج لمستثمرين ومشروعات صغيرة، و لابد من استغلال الفرصة لأن العالم كله يوجد به ركود ولكن في مصر يوجد فرص أعمال كثيرة، مؤكدًا أن المشروع يحتاج لشركات صغرى وسيارات للنقل، فهو استغلال مادة ليس لها قيمة وتحويلها لمادة لها قيمة وهدف ومستدامة.