أحمد عيد يكشف كواليس مراحل برنامج «الدوم»

كشف أحمد عيد، أحد المشاركين في مسابقة "الدوم" في الموسم الثاني 2023، عن فئة التقديم التليفزيوني، سبب تقديمه لمسابقة الدوم.

وقال خلال لقائه ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "حسيت من وأنا في ثانوية عامة إني أقدر أكون مؤثر في مجال الصحافة، وخاصة الشئون السياسية والدولية، لأن الإعلامي في النهاية صحفي، بدأت أفكر أكون مذيع توك شو".

وتابعت: "حبيت أشارك في الدوم لتقديم موهبتي وحضرتك دعمتني جدًا، والثقة بالنفس أهم شىء، ولازم تأدي بنفس الجودة، ولما براجع أدائي في مراحل تجارب الأداء بشوف نفسي بتقدم جدًا خاصة في التصفيات النهائية".

وقال شادي شاش: "حسيت إنك مذيع نشرة جاهز وأنت أبهرتني في تجارب الأداء حسيت إنك مذيع بارع".