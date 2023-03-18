بيراميدز يختتم تدريباته فى الرباط استعداداً للقاء الجيش الملكى المغربى (صور)

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة الرباط العاصمة المغربية قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي بإطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي في العاشرة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط في خامس جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وأقيم التدريب على ملعب المباراة الرئيسي ولمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

شهد التدريب مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية الخفيفة والخططية، وكذلك تقسيمة وتجربة خطة اللعب التي سيعتمدها الفريق في مواجهة نظيره المغربي.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين قبيل انطلاق التدريب طالبهم فيها بضرورة استغلال أرضية الملعب الرائعة وتقديم أفضل ما لديهم من أداء والفوز وحصد الثلاث نقاط وضمان التأهل للمرحلة المقبلة من بطولة كأس الكونفدرالية.

وقال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفريق جاهز لتقديم أفضل مبارياته أمام الجيش الملكي المغربي في مواجهة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشددا على أنه حضر إلى الرباط من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط التي تؤمن حظوظه في ضمان مقعده بالدور ربع النهائي من البطولة القارية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في خامس جولات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، في مباراة الفوز بها يعني التأهل في صدارة المجموعة.

وأشار باتشيكو خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه يحترم كثيرا فريق الجيش الملكي الذي يقدم كرة قدم متميزة، ولكن بيراميدز في المقابل فريق كبير وحضر إلى الرباط من أجل الفوز، ويثق بشدة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الانتصار وحصد أغلى ثلاث نقاط خارج الأرض.

وشدد على أن اللاعبين لديهم الدافع والحماس اللازمين لتحقيق هذا الهدف، والكل جاهز تماما لتقديم مباراة طيبة، وسط أجواء من المتوقع أن تكون صعبة في ظل حضور جماهيري كبير متوقع في ملعب اللقاء.