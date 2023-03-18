قيادى بـ«حماة الوطن» يثمّن إطلاق السيسى «كتف فى كتف»: مبادرة هى الأكبر من نوعها

ثمّن العميد حاتم عزالدين، أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء لأكبر مبادرة حماية اجتماعية "كتف في كتف" على مستوى محافظات الجمهورية، وسط أجواء احتفالية وتفاعل كبير من المتطوعين والمشاركين والحضور في الاحتفالية الخاصة بالمبادرة باستاد القاهرة الدولي، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي.



وقال العميد حاتم عزالدين، في بيان صحفي صادر عنه اليوم، إن "كتف في كتف" هي المبادرة الأكبر من نوعها والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تستهدف تعبئة وتوزيع 4 ملايين كرتونة للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف «حياة كريمة» للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الجمهورية الجديدة.



وأضاف أمين التخطيط والمتابعة بحزب حماة الوطن، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه ثقة كبيرة بأهمية وقدرات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية والبناء، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي كتف في كتف، لافتًا إلى أن المبادرة يستفيد منها نحو 25 مليون مواطن بكافة محافظات الجمهورية.



وأكد القيادي بحزب حماة الوطن، أن مثل هذه المبادرات تعمل على تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، فضلًا عن دعم ثقافة العمل التطوعي، بهدف واحد ومشترك وهو توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة البناء التنمية.



كان حزب حماة الوطن قد شارك بوفد من مختلف أمانته على مستوى محافظات الجمهورية بحضور قيادته في احتفالية إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء لمبادرة كتف في كتف باستاد القاهرة الدولي.