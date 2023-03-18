السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تصل الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الجالية المصرية

وزيرة الخارجية
وزيرة الخارجية

وصلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ثالث جولاتها الخارجية، للقاء الجالية المصرية في لوس أنجلوس بمشاركة 250 شخصية مصرية بارزة، وحضور فعالية تقيمها جمعية ECN، لصالح مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم السبت، أنه من المقرر أن تلتقي السفيرة سها جندي "فرح خان" عمدة مدينة إيرفين بلوس أنجلوس، كما ستلتقي عددًا من رجال الأعمال المصريين في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتجارة والعقارات والسياحة والتعليم الجامعي والرعاية الصحية والطاقة.

وستقوم وزيرة الهجرة خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة إلى المقر البابوي للإيبارشية الأرثوذكسية في لوس أنجلوس للقاء أسقف الإيبارشية القبطية في لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، كما ستعقد لقاء مع عدد من أعضاء الجالية الأرمينية.

وصرحت الوزيرة بأن لقاءها الأول مع أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية يحمل العديد من الملفات التي ستناقشها معهم للتعرف على اقتراحاتهم بشأنها، بالإضافة للعمل على تلبية مطالبهم.

وأكدت السفيرة سها جندي حرصها على لقاء عدد من رجال الأعمال المصريين لمناقشة عدد من الملفات المهمة في مجال الاستثمار واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم ورؤاهم وتشجيعهم للاستثمار بوطنهم، وكذلك استطلاع أفكارهم بشأن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي أعلنت وزارة الهجرة أسماء المستثمرين المؤسسين لها.

سها جندي وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج الولايات المتحدة الامريكية لوس أنجلوس سرطان الأطفال

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وائل لطفي

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