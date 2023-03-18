السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. كبار الشيوخ وقراء القرآن ضيوف «واحد من الناس» على الحياة

واحد من الناس
واحد من الناس

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي كبار الشيوخ وقراء القرآن الكريم على الهواء مباشرة، في حلقة استثنائية خاصة مليئة بالروحانيات بمناسبة شهر رمضان الكريم، في العاشرة مساء اليوم السبت على شاشة قناة "الحياة".

وضيوف الحلقة هم فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وفضيلة القارئ الشيخ حجاج رمضان، وفضيلة القارئ الشيخ طه نعمان، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم عربية، فضيلة القارئ الدكتور صلاح الجمل، وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح درويش، وفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد، وفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط ، فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض.

ونستعيد معهم أجواء أيام و ليالي الشهر الفضيل، حيث سنستمتع بأصواتهم من خلال صلاة التراويح، والتي تذاع عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساء.

اني القرآن الكريم العاشرة مساء الف الشيخ إبراهيم الشهر الفضيل الدكتور عمرو الليثي مناسب

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

رامي عباس ينفى رحيل صلاح من ليفربول: «من أين أتيتم بهذه المعلومات؟!»

ضبط مليون لعبة نارية داخل مخزن بالجمالية

مواطنة عن جهود فرق البحث الميداني للمبادرة الرئاسية: زيارة «حياة كريمة» زرعت الأمل

«من الفطار للسحور».. نصائح مهمة للحفاظ على ترطيب بشرتك فى رمضان

غدا.. البابا ثيودروس يحتفل بأحد السجود للصليب في القاهرة

«التحالف الوطنى» يوزع 55 ألف وجبة غذائية على أهالى المدن الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا