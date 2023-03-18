الليلة.. كبار الشيوخ وقراء القرآن ضيوف «واحد من الناس» على الحياة

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي كبار الشيوخ وقراء القرآن الكريم على الهواء مباشرة، في حلقة استثنائية خاصة مليئة بالروحانيات بمناسبة شهر رمضان الكريم، في العاشرة مساء اليوم السبت على شاشة قناة "الحياة".

وضيوف الحلقة هم فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، وفضيلة القارئ الشيخ حجاج رمضان، وفضيلة القارئ الشيخ طه نعمان، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم عربية، فضيلة القارئ الدكتور صلاح الجمل، وفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح درويش، وفضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد، وفضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط ، فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل، وفضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض.

ونستعيد معهم أجواء أيام و ليالي الشهر الفضيل، حيث سنستمتع بأصواتهم من خلال صلاة التراويح، والتي تذاع عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساء.