ألابا يغيب عن قائمة ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الدورى الإسبانى

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لخوض مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على غريمه ونظيره برشلونة في مواجهة كلاسيكو قوية وشرسة، غدًا الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندري لونين- لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- ناتشو- لوكاس فاسكيز- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي- ألفارو أودريوزولا- خيسوس فاييخو.

خط وسط الملعب: توني كروس- لوكا مودريتش- إدواردو كامافينجا- فيديريكو فالفيردي- أوريلين تشواميني- داني سيبايوس.

في خط الهجوم: إيدين هازارد- كريم بنزيما- ماركو أسينسيو- فينيسيوس جونيور- رودريجو جوس- ماريانو دياز.

غيابات ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويفتقد فريق ريال مدريد في مباراة الغد المرتقبة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، لخدمات النجم النمساوي دافيد ألابا؛ بسبب عدم الجاهزية.

بينما شهدت قائمة ريال مدريد أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

- يتصدر فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة.

- بينما يتواجد فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، أي بفارق 9 نقاط خلف برشلونة.