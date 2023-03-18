جمال عبدالرحيم: انتخابات الصحفيين عُرس ديمقراطى غير مسبوق

وجّه الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الشكر للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على دعمه في انتخابات التجديد النصفي التي تمت أمس.

وقال عبدالرحيم، في بيان له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «تحية خالصة من القلب لجميع الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العمومية لنقابتنا العريقة على ثقتهم الغالية وإعادة انتخابي للمرة الخامسة بمجلس النقابة».

وأضاف: «تحية خالصة من القلب أبعث بها إلى جميع زملائي وزميلاتي أعضاء الجمعية العمومية، الذين احتشدوا بالآلاف داخل مقر نقابتهم العريقة صفًا واحدًا دفاعًا عن مهنتهم وحريتهم وكرامتهم في عُرس ديمقراطي غير مسبوق».

وأعلن المستشار أحمد المرسي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن فوز كل من:

فوق السن

عبدالرؤوف خليفة بـ2061 صوتاً.

جمال عبدالرحيم بـ2074 صوتاً.

هشام يونس بـ2094 صوتاً.

تحت السن

محمود كامل بـ2299 صوتاً.

محمد يحيى يوسف بـ2301 صوتاً.

محمد الجارحي بـ2015 صوتاً.

وقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين والنقيب، برئاسة المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتا مقابل 2211 صوتا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري، بينما حصل الإسكندراني على 79 صوتا، وعبده مغربي على 38 صوتًا، وأيمن عبدالعزيز على 32 صوتًا، وسيد عبدالمعطي على 10 أصوات، وطلعت هاشم على 4 أصوات، ومحسن هاشم على 33 صوتًا، ومحمد مغربي على 4 أصوات، ونعيمة راشد على 10 أصوات، وياسر مصطفى على 17 صوتًا، بإجمالي عدد 5062 صوتا، الصحيح منها 4888، والباطلة 174.

