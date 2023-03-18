تقديم الرعاية الطبية لـ 1004 حالات بقافلة جامعة طنطا بالمحلة الكبرى

نظّمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 1004 حالات من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 74 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: حالة في 61 عيادة جراحة المخ والأعصاب وفي عيادة 128 طب الأطفال، و133 بجراحة العظام، و82 بعيادة الأمراض الجلدية، و143 بأمراض الباطنة، وبعيادة 51 جراحة المسالك البولية، و137 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و4 بعيادة الجراحة العامة، وبعيادة 43 الأمراض الصدرية، و26 بالنفسية والعصبية، بعيادة 168 طب وجراحة العيون، و28 بعيادة القلب والأوعية.

كما تم تحويل 74 حالة بواقع 8 جراحة مخ وأعصاب، و4 أطفال،9 عظام، 4 جلدية، 6 باطنة،4 مسالك بولية، 8 أنف وأذن وحنجرة، 2 جراحة عامة، 2 الصدر، 3 نفسية وعصبية، 14 طب وجراحة العيون، 6 قلب وأوعية دموية.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 72 مواطنًا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور محمد الشبيبني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال، وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.