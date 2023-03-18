إصابة 9 مواطنين فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالفيوم

أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ووقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.