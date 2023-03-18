السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 مواطنين فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

 ووقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "القاهرة- أسيوط" الصحراوي الغربى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 9 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

مواطنين حادث انقلاب سيارة ربع نقل القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي مستشفى الفيوم العام

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