وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأوليمبى بمعسكره قبيل مباراته المرتقبة أمام زامبيا

وزير الشباب والرياضة يعلن عن توفير طائرة خاصة للمنتخب الأوليمبى في رحلته الي زامبيا

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضور مران المنتخب الأوليمبى، المقام علي استاد الدفاع الجوى، استعدادًا لمواجهة منتخب السودان الودية، إحدى المباريات الودية التي يعتمد عليها المدير الفنى للمنتخب البرازيلي ميكالي، استعدادًا لمباراتي زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية، المقرر لها 22 و26 مارس الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأوليمبي بمعسكره

أكد وزير الشباب والرياضة على ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الأوليمبي، والجهاز الفني للمنتخب، وقدرتهم على تحقيق الفوز فى مباراتى زامبيا الحاسمتين، مبينًا أن المنتخب يضم عناصر مميزة من اللاعبين الواعدين، والذي يعول عليهم الشارع الرياضي الآمال الكبيرة ليكونوا نواة للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وزير الرياضة يؤازر المنتخب الاولمبي بمعسكره

وأعلن الدكتور أشرف صبحى، عن توفير طائرة خاصة لسفر الفريق إلي زامبيا لتوفير كل سُبل الراحة للاعبين لتحقيق أداء مميز، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، ومن ثم إسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من المنتخبات الوطنية.