السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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خالد فودة: شرم الشيخ مدينة عالمية وصديقة للبيئة

خالد فودة
خالد فودة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ عالمية وصديقة للبيئة.

وأضاف فودة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «التاكسي بها ذكي والباركنج ذكي، وأتمنى عودة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز التي كانت موجودة في فترة استضافة مصر قمة المناخ cop 27، كان لدينا 260 أتوبيسًا، وطلبت 20 أتوبيسًا فقط».

وتابع: «تحدثت مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل عودة 20 أتوبيسًا تعمل بالكهرباء والغاز، لأن لدينا 140 شاحنًا، وهناك وعد بعودة 20 أتوبيسًا لأن منظرها رائع ويخدم المواطنين، نتحدث عن منظر حضاري نسعى إليه».

فودة: قريبًا جدًا سنرى أتوبيسات صديقة للبيئة في شوارع شرم الشيخ

وأردف محافظ جنوب سيناء: «قريبًا جدًا سنرى الأتوبيس الذي يعمل بالغاز يتحرك في شوارع مدينة شرم الشيخ، أما محطات الوقود فإن كلها تعمل بالغاز أو الكهرباء، والمحطات التي تعمل بالبنزين والسولار موجودة، ولكن بنسبة بسيطة، لدينا في شرم الشيخ 800 تاكسي يعمل بالغاز الطبيعي، كما فتحنا 4 محطات للطاقة الشمسية في قمة المناخ cop 27، كما أن الفنادق أصبح لديها إنترنت فائق السرعة».

شرم الشيخ COP27 في شرم الشيخ اللواء خالد فودة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر قمة المناخ COP27

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