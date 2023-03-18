تنظيم ورش للتحريك و«cut out وستوب موشن» بمهرجان الإسماعيلية للأفلام (صور)

دشنت الإدارة العامة للإنتاج التابعة للمركز القومي للسينما مجموعة من الورش الخاصة بالأطفال ضمن فعاليات الدورة الـ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وشهدت الورش مشاركة واسعة من الأطفال، حيث أقيمت ورشة الورق المقصوص cut out لتعليم المتدربين أساسيات صناعة فيلم تحريك قصير من خلال تقنية الورق المقصوص.

كما أقيمت ورشة تعليم الخط العربي وورشة ستوب موشن تدريب الفنانة نوال مصطفى، إضافة إلى ورشة التحريك للفنان عمر فرج.

وتقام الورش بقصر ثقافة الإسماعيلية ابتداء من الساعة ١٠ صباحا حتى ١ مساء، والحضور مجاني للجميع.

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