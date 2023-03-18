السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تنظيم ورش للتحريك و«cut out وستوب موشن» بمهرجان الإسماعيلية للأفلام (صور)

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية ال٢٤

دشنت الإدارة العامة للإنتاج التابعة للمركز القومي للسينما مجموعة من الورش الخاصة بالأطفال ضمن فعاليات الدورة الـ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وشهدت الورش مشاركة واسعة من الأطفال، حيث أقيمت ورشة الورق المقصوص cut out لتعليم المتدربين أساسيات صناعة فيلم تحريك قصير من خلال تقنية الورق المقصوص.

كما أقيمت ورشة تعليم الخط العربي وورشة ستوب موشن تدريب الفنانة نوال مصطفى، إضافة إلى ورشة التحريك للفنان عمر فرج.

وتقام الورش بقصر ثقافة الإسماعيلية ابتداء من الساعة ١٠ صباحا حتى ١ مساء، والحضور مجاني للجميع.

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الناقد السينمائي عصام زكريا الفيلم العابر للنوع Hybrid قصر ثقافة الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مهرجان الاسماعيلية الدولي

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