مسلسلات رمضان 2023.. عمر زهران قائد «الكتيبة 101»

يواصل المخرج عمر زهران تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل «الكتيبة 101» للنجمين آسر ياسين وعمرو يوسف.

ويجسد عمر زهران ضمن أحداث العمل دور قائد «الكتيبة 101» لأبطال الصاعقة.

وأوشك «زهران» على الانتهاء من تصوير دوره ضمن أحداث العمل الملحمي والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل «الكتيبة 101» يقدم بطولات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سيناء في مواجهة الإرهاب، وكذلك بطولات أبناء سيناء في مواجهتهم للإرهاب ومساعدتهم القيادات الأمنية مما أدى إلى تواجد عدد من الشهداء على يد تلك الجماعات.

والمسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وخالد الصاوي وإسلام جمال ووليد فواز ومن إخراج محمد سلامة.