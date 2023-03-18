السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. عمر زهران قائد «الكتيبة 101»

عمر زهران
عمر زهران

يواصل المخرج عمر زهران تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل «الكتيبة 101» للنجمين آسر ياسين وعمرو يوسف. 

ويجسد عمر زهران ضمن أحداث العمل دور قائد «الكتيبة 101» لأبطال الصاعقة. 

وأوشك «زهران» على الانتهاء من تصوير دوره ضمن أحداث العمل الملحمي والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل. 

مسلسل «الكتيبة 101» يقدم بطولات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سيناء في مواجهة الإرهاب، وكذلك بطولات أبناء سيناء في مواجهتهم للإرهاب ومساعدتهم القيادات الأمنية مما أدى إلى تواجد عدد من الشهداء على يد تلك الجماعات.

والمسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وخالد الصاوي وإسلام جمال ووليد فواز ومن إخراج محمد سلامة. 

عمر زهران المخرج عمر زهران الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 سره الباتع

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