السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط القومي» يختتم برنامجا تدريبيا للعاملين بالمجلس القومي للسكان

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

اختتم معهد التخطيط القومي البرنامج التدريبي "إدارة البرامج وإعداد المشروعات" لعدد 19 متدرباً من العاملين بالمجلس القومي للسكان، والذي عقد خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس 2023. 

اختتم البرنامج بحضور الدكتور يحيى حسين، المشرف على برامج الدراسات العليا بالمعهد، والذي أكد أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبناء وتعزيز قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

وتضمن البرنامج عدة محاور تمثلت في "أساسيات إدارة المشروعات"، وتناول المحور الثاني "إدارة الجدول الزمني وتكاليف المشروعات"، والذي يتضمن الخطة الزمنية للمشروع وكيفية تقدير التكاليف وعناصر الميزانية، وكذلك تقسيم المشروع إلى أجزاء ووحدات للتنفيذ، ووضع الجدول الزمني للمشروع والعلاقات البينية لأنشطة المشروع، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إدارة ومراقبة تكاليف المشروع.

أما المحور الثالث فقد ناقش "عمليات ونظم إدارة المشروعات"، بما تشمله من عمليات إدارة المشروعات، وحوكمة ونظم المشروعات، والهيكل التنظيمي للمشروع، بجانب إدارة أصحاب المصلحة والأطراف المعنية. 

بينما تناول المحور الرابع موضوعات تتعلق بـ "إدارة التغييرات في المشروع" من حيث التعريفات والمفاهيم، والهدف من التغيير، ومراحل خطة التغيير، بالإضافة إلى مقاومة التغيير وكيفية التعامل معه، فيما يركز المحور الخامس على "إدارة المشتريات والتعاقدات" بما تتضمنه من طرق وأساليب المشتريات، ومكونات وأشكال العقود، فضلاً عن بنود وإدارة العقود.

وجدير بالذكر قيام نخبة من أساتذة المعهد بالمشاركة في التدريب، من بينهم: د. يحيى حسين، د. هبه مغيب، ود. أمل زكريا، وأ. مي عوض.

وينظم معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة فى مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة المشروعات، بما يخدم توجه الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته. 

معهد التخطيط القومى البرنامج التدريبي إدارة البرامج وإعداد المشروعات المجلس القومي للسكان الجهاز الإداري للدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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