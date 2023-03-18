السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تفتح تحقيقا فى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين

بوتين
بوتين

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين كلف المحققين بفتح تحقيق فى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب "روسيا اليوم".

وجاء فى بيان للجنة التحقيق، يوم الجمعة، أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية كلف الجهاز المركزي للجنة بإجراء تحقيق في إصدار مذكرات اعتقال غير شرعية بحق مواطنين روس من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق ستحدد الأشخاص من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين اتخذوا القرار المذكور.

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الجمعة مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا "للاشتباه بضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الصحفيين تعلن أسماء الفائزين

أول تعليق من سليمان وهدان بعد وداع الزمالك دورى أبطال أفريقيا

بولندا تعتقل 3 آخرين فى قضية التجسس لصالح روسيا

إسراء حاتم تفوز بلقب نجم «الدوم» فى مجال النحت

ترامب يعود للنشر فى «فيسبوك» و«يوتيوب» لأول مرة منذ تعليق حساباته

منة الله طارق تفوز بلقب نجم «الدوم» فى مجال الرسم والتصوير بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى