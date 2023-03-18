بيراميدز يخفي ملامح التشكيل الأساسي عن جواسيس الملكي المغربي في الكونفدرالية

خاض فريق نادي بيراميدز تدريبه الأول في المغرب، على الملعب الفرعي لاستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي ٤ إطار كأس الكونفدرالية.

وحرص الجهاز الفني لفريق بيراميدز على إخفاء ملامح التشكيل الأساسي للفريق خوفاً من جواسيس الفريق صاحب الأرض.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط العاصمة في إطار خامس جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق تدريبه الأول على الملعب الفرعي لاستاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يجري تدريبه الثاني والأخير مساء السبت على ملعب اللقاء.

التدريب استمر قرابة ساعة ونصف وشهد مشاركة جميع اللاعبين واشتمل على بعض الوحدات الفنية والبدنية والخططية، وتقسيمة بطول الملعب لتجهيز اللاعبين والاعتماد على خطة اللعب المتاحة في اللقاء.

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة الرباط عاصمة المغرب أمس، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في خامس جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

واستغرقت رحلة الفريق قرابة ٥ ساعات من مطار القاهرة حتى مطار الرباط على متن الطائرة الخاصة التي وفرتها إدارة النادي لراحة اللاعبين وجميع أفراد الفريق.

ونظم نادي الجيش الملكي استقبالا بالورود لبعثة الفريق لدى وصولها مطار الرباط، حيث تتوجه البعثة مباشرة إلى مقر إقامتها بالعاصمة.

ويفتقد بيراميدز في رحلته إلى المغرب عددا من لاعبيه بسبب الإصابات والإيقاف.

ويغيب الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لحصوله على إنذار ثالث أمام أسكو كارا

فيما يغيب المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي تبعده عن الملاعب قرابة ٦ أسابيع.

رمضان صبحي بسبب عدم الجاهزية الفنية، بعدما شعر ببعض الآلام في موضع الإصابة وخضع لأشعة وفضل الجهاز الفني استبعاده من الرحلة مع مواصلة تدريبات التأهيل في القاهرة.

إسلام عيسى بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة، حيث غاب عن التدريب الأخير بسبب نزلة البرد وفضل الجهاز الفني استبعاده للعلاج في القاهرة.