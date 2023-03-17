الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعادل سلبى بين شباب بلوزداد والزمالك فى الشوط الأول

الزمالك وشباب بلوزداد
الزمالك وشباب بلوزداد

انتهى الشوط الأول من مباراة شباب بلوزداد والزمالك، بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث الشوط الأول

وشهدت الدقيقة الرابعة، توقف المباراة لإصابة محمد صبحي حارس مرمى الزمالك بعد إصطدام قوي بأنايو إيوالا لاعب شباب بلوزداد.

ركلة ركنية أولى لشباب بلوزداد على يمين مرمى الزمالك، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بسهولة إلى رمية تماس.

في الدقيقة 11 محاولة هجومية أولى لشباب بلوزداد بعرضية من الجبهة اليسرى عن طريق يوسف أمين اللوافي إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس محمد صبحي.

في الدقيقة 16 تسديدة عن طريق نبيل عماد، لاعب الزمالك من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت سهلة للحارس أليكسيس جيندوز.

في الدقيقة 30 هدف محقق ضائع لشباب بلوزداد بعد مجهود فردي من محمد إسلام بلخير في اختراق منطقة جزاء الزمالك أتبعه بمراوغة للحارس محمد صبحي ثم سدد الكرة بشكل غير متقن لتمر بجوار القائم الأيسر للمرمى.

في الدقيقة 34 هدف محقق ضائع للزمالك بعد مجهود فردي مميز في إختراق منطقة جزاء شباب بلوزداد والانفراد بالمرمى ثم سدد كرة مباشرة تجاه المرمى تصدى لها الحارس أليكسيس جيندوز ببراعة وأنقذ مرماه.

في الدقيقة 39 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لشباب بلوزداد عن طريق يوسف أمين اللوافي بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها سفيان بوشار برأسية مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد صبحي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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