«ميرى» يتفوق بمنصب النقيب فى انتخابات الصحفيين بالنقابة الفرعية بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى سلطان باللجنة رقم 23 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، عن نتيجة التصويت.

ليتفوق خالد ميري بـ74 صوتًا علي مقعد النقيب، مقابل 38 صوتاً لخالد البلشي، وصوتاً واحدًا لياسر مصطفى.

حيث سجل 115 صوتًا حضور، مقابل صوتين باطلين، لتكون هذه نتيجة الفرز بداخل صناديق الاقتراع في نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية.

بدأ صندوق الاقتراع استقبال أصوات الصحفيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وبعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

وتوافد صحفيو النقابة الفرعية لنقابة الصحفيين لاختيار مرشحيهم حيث يحق لـ186 صحفيا التصويت بالإسكندرية من أعضاء الجمعية العمومية من الجرائد القومية والحزبية والمستقلة.

وتنافس بالانتخابات على مقعد النقيب والتجديد النصفي لمجلس النقابة 50 مرشحًا؛ حيث تجري المنافسة بين 11 مرشحًا على منصب نقيب الصحفيين.

وتنافس على 6 مقاعد بالمجلس 40 مرشحًا؛ من بينهم 12 مرشحًا على مقاعد المجلس "فوق السن"، و28 مرشحًا على مقاعد "تحت السن".

ويحق التصويت باختيار 6 من المرشحين بالكشوف سواء كانوا فوق أم تحت السن بالنسبة للمرشحين لعضوية المجلس.

وبدأت فعاليات التسجيل لاكتمال النصاب القانوني 25 % + 1 لتبدأ فعاليات التصويت علي الانتخابات، وذلك من العاشرة صباحا حتى الثانية عشر ظهرًا، ويتم المد ساعة إضافية وفقًا لما يتم بالنقابة العامة حتى اكتمال النصاب القانوني بـ25% لمن لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية المسددين اشتراك عام 2022

يذكر أنه تم تأجيل الانتخابات والتي كان من المزمع إجراؤها يوم 3 مارس الجاري الي اليوم وذلك لعدم اكتمال الجمعية العمومية.