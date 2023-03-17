جمعية رسالة: العمل التطوعى سر نجاح الدولة المصرية ويتفق مع استراتيجية 2030

قالت ريهام محيسن، المتحدث باسم جمعية رسالة، إن احتفالية مبادرة "كتف في كتف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت مشهدًا مهيبًا وغاية في التأثير، لافتة إلى أن "رسالة" فخورة بأنها جزء من هذا المشهد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المشهد اليوم كان مؤثرًا، والعمل الأهلي المشترك بين الجمعيات الخيرية يتماشى مع رؤية الدولة 2030، منوهة بأن التحالف الوطني استطاع توحيد الصفوف، واستطاع عمل تكاتف لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

ولفتت ريهام محيسن، إلى أن توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية جاء للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، متابعة: "كان لازم المصريين يقفوا جنبًا إلى جنب لتجاوز الأزمة"، منوهة بأنها ترى أن التحالف الوطني كان بشارة السعادة والأمل لتوحيد الجهود.

وتابعت: "جمعية رسالة تشارك في مبادرة كتف بكتف بـ50 ألف متطوع"، منوهة بأن العمل التطوعي هو سر نجاح الدولة المصرية، وهو أداة وطنية من الدرجة الأولى.

وواصلت: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه شجع المتطوعين وكان المشهد جميل النهاردة".

وأشادت ريهان محيسن بتوجيه الرئيس السيسي رسالة شكر للأطفال المشاركين في العمل التطوعي، متابعة: "الجيل الصغير هيكون له دور كبير ومؤثر في البلد".