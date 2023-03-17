الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جمعية رسالة: العمل التطوعى سر نجاح الدولة المصرية ويتفق مع استراتيجية 2030

جمعية رسالة
جمعية رسالة

قالت ريهام محيسن، المتحدث باسم جمعية رسالة، إن احتفالية مبادرة "كتف في كتف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت مشهدًا مهيبًا وغاية في التأثير، لافتة إلى أن "رسالة" فخورة بأنها جزء من هذا المشهد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن المشهد اليوم كان مؤثرًا، والعمل الأهلي المشترك بين الجمعيات الخيرية يتماشى مع رؤية الدولة 2030، منوهة بأن التحالف الوطني استطاع توحيد الصفوف، واستطاع عمل تكاتف لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.

ولفتت ريهام محيسن، إلى أن توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية جاء للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، متابعة: "كان لازم المصريين يقفوا جنبًا إلى جنب لتجاوز الأزمة"، منوهة بأنها ترى أن التحالف الوطني كان بشارة السعادة والأمل لتوحيد الجهود.

وتابعت: "جمعية رسالة تشارك في مبادرة كتف بكتف بـ50 ألف متطوع"، منوهة بأن العمل التطوعي هو سر نجاح الدولة المصرية، وهو أداة وطنية من الدرجة الأولى.

وواصلت: "نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه شجع المتطوعين وكان المشهد جميل النهاردة".

وأشادت ريهان محيسن بتوجيه الرئيس السيسي رسالة شكر للأطفال المشاركين في العمل التطوعي، متابعة: "الجيل الصغير هيكون له دور كبير ومؤثر في البلد".

ريهام محيسن جمعية رسالة محمد الباز اخر النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

كولر يكشف عن مفاجأته للاعبى الأهلى بعد خماسية صن داونز

بنك الطعام المصرى يشارك فى مبادرة «كتف فى كتف» بتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية

حصاد «القوى العاملة» في أسبوع| مُلتقى توظيف وتعيينات لذوي الهمم.. وانتخابات تكميلية عمالية

إحباط تفجير سيارة مفخخة فى العاصمة الإيرانية طهران

«رمضان بصحة».. هل هناك خطر على مرضى الضغط بسبب الصيام؟

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى