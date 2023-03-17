أبرز رسائل الرئيس السيسى للمصريين خلال احتفالية «كتف فى كتف»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه منذ سنوات عديدة تمسكنا فيها بوطننا، آمنا به وعملنا من أجله سعيًا إلى السلام والأمن والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية مبادرة "كتف في كتف" باستاد القاهرة، مساء الجمعة: "انتهجنا طريق البناء والتنمية ووجهنا فيها من المصاعب الكثير، لكن في كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسًا".

وتابع: "مجددًا عهدي معكم بأن نمضي قدمًا نحو المزيد من العمل والبناء عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية، وتوفير كافة السبل لشبابنا".

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما نشهده اليوم في إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، ما هو إلا تأكيد لإرادة شعب مصر العظيم، وإظهار لقدرته في تحويل المحن إلى منح، والأزمة إلى نجاح وإنجاز.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته، باحتفالية إطلاق مبادرة "كتف في كتف": "مشهد إنساني رائع ظاهره التضامن والتكافل، وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله".

ووجه السيسي، الشكر لكل من شارك في المبادرة، قائلًا: "جزيل الشكر والتقدير لكل من شارك في النجاح من متطوعين وجهات فاعلة تحت مظلة التحالف الوطني".

كما أشاد الرئيس، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلًا إنه لا ينكر دور التحالف الوطني إلا من في نفسه شىء غير جيد، مؤكدًا: "التحالف الوطني دوره عظيم جدًا، وعملوا على مستوى محافظات مصر بالكامل".

كما أكد الرئيس السيسي مضي الدولة قدمًا في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، رغم ارتفاع التكلفة ومن المتوقع أن تتجاوز تريليون جنيه، إلا أنه لا سبيل أمامنا إلا تحسين حياة 58 مليون مصري.

ولفت الرئيس عبدالفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسئولية هذا الوطن مستعينًا على هذه الأمانة بالله ومعتمدًا على قدرة المصريين ومتأكد أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

وبدأت منذ ساعات احتفالية "كتف في كتف"، باستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد استاد القاهرة حضورًا مكثفًا لاحتفالية "كتف في كتف"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى استاد القاهرة الدولي، لحضور احتفالية "كتف في كتف"، الحدث الخيري الأكبر، والتي تعد أضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في صورة تذكارية مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك لدى وصوله استاد القاهرة للمشاركة فى احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.