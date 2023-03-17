الرئيس السيسي للمصريين: أجدد عهدي بالمضي قدمًا على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه منذ سنوات عديدة تمسكنا فيها بوطننا، أمنا به وعملنا من أجله سعيًا إلى السلام والأمن والاستقرار.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية مبادرة "كتف في كتف" باستاد القاهرة، مساء الجمعة،: "انتهجنا طريق البناء والتنمية ووجهنا فيها من المصاعب الكثير لكن في كل مرة كنا قادرين على تجاوزها والخروج منها أكثر قوة وصلابة وبأسًا".

وتابع: "مجددًا عهدي معكم بأن نمضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء عازمين على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية، وتوفير كافة السبل لشبابنا".

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