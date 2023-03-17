الرئيس السيسى: قطاعات الدولة المختلفة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا نشهد مجتمعا جديدا كتبته أيادي المصريين المخلصين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلا كلمته في احتفالية مبادرة "كتف في كتف" باستاد القاهرة، مساء الجمعة، أن المجتمع المدني يستهدف دعم منظومة الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن القطاعات الثلاثة تعمل من أجل تحقيق التنمية المجتمع والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

وأكد: مستهدفين في ذلك الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية لتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.