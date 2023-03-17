الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى: «كتف فى كتف» مساهمة فى مواجهة غلاء الأسعار

كلمة الرئيس عبد الفتاح
كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لأعضاء ومتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقال الرئيس السيسي، إن مبادرة "كتف في كتف" مساهمة في مواجهة غلاء الأسعار.

وأضاف أنه سيتم توزيع ما بين 4 إلى 5 ملايين كرتونة في مبادرة "كتف في كتف".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف لمتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي باستاد القاهرة.

كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط صورة سيلفي مع إحدى المشاركات والمتطوعين ضمن احتفالية "كتف في كتف".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي لحضور احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "كتف في كتف".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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