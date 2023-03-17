الرئيس السيسى يطلب من المشاركين باحتفالية «كتف فى كتف» ترديد «تحيا مصر»

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المشاركين في احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، بترديد "تحيا مصر"، في ختام كلمته، خلال احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي.

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانًا تنمويًا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.