الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كبير الجمهوريين بـ«الشيوخ الأمريكي»: مذكرة اعتقال بوتين رسالة قوية للعالم

كبير الجمهوريين
كبير الجمهوريين

قال كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي  جيم ريتش، إن مذكرة اعتقال الرئيس الروسي بوتين رسالة قوية للعالم. 

وردت روسيا اليوم الجمعة قائلة عبر وزارة الخارجية الروسية، أن مذكرة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهمية وباطلة قانونيا.  

وأضافت الخارجية الروسية في بيان لها، أنه لا قيمة تذكر بخصوص مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس بوتين، كما أنه لا صلاحيات للمحكمة الجنائية الدولية على موسكو كونها ليست عضوا فيها.  

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن إصدار أمر اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتهمته بالمسئولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت وكالة رويترز، خلال الفترة الماضية، أن المحكمة الجنائية الدولية ستعلن قريبًا عن مذكرات توقيف بحق مسئولين روس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. 

وأضاف يجب أن يشعر الأمريكيون الذين يدعمون العدالة والمساءلة بالإحباط عندما يعلمون أنه في أوائل مارس، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الدفاع تمنع مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع المحكمة الجنائية الدولية. وهذا يمكن أن يعوق قدرة المحكمة على مقاضاة الروس على جرائم الحرب.

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رحبت أوكرانيا بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي، مشيرة إلى أن مذكرة الاعتقال الدولية بحق بوتين ما هي إلا البداية، وفق بيان الرئاسة الأوكرانية. 
 وقال وزير خارجية أوكرانيا في بيان له: نرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين. 

وكان قد أعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك، أن ألمانيا جمعت "مئات" الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا، داعيًا إلى إنشاء آلية دولية لمحاكمة المسئولين عن هذه الأفعال.

وقال فرانك لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، "في هذه الفترة، نركّز على بوتشا وعلى الهجمات على المنشآت المدنية في أوكرانيا".

ولفت إلى أن معظم الأدلّة جُمعت من مقابلات مع لاجئين أوكرانيين.

وأوضح أن الهدف هو "التحضير لمحاكمة محتملة في المستقبل، سواء في ألمانيا أو مع أحد شركائنا الدوليين أو عبر محكمة دولية"، موضحا أن فريقه بدأ يحقق في الوضع في أوكرانيا في مارس 2022.

​​​فلاديمير بوتين المانيا روسيا أمريكا أوكرانيا

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