مقاتلات من سلوفاكيا إلى أوكرانيا.. هل تغير شكل الحرب الدائرة؟

أوضح مارسين زابروفيسكي، خبير شئون الدفاع والأمن، سبب استغراق سلوفاكيا وقتًا طويلًا حتى تمد أوكرانيا بمقاتلات، قائلًا: "إن السبب هو أن الحلفاء الغربيين كانوا قلقين حول رد الفعل الروسي على هذه الخطوة".

وأضاف مارسين زابروفيسكي خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث الآن هو أن سلوفاكيا قامت بإعطاء أوكرانيا بعض المعدات العسكرية والتسليح لأغراض معينة، للدفاع عن نفسها، وبالتالي فإن الطائرات المقاتلة ومنحها إلى أوكرانيا يعد أمرًا يعزز من القدرات الأوكرانية للدفاع عن أراضيها.

وتابع: "لدينا اتفاق مع أوكرانيا، ولكن أوكرانيا لن تفعل ذلك، كما أننا لسنا لنا سيطرة على كيفية استخدام أوكرانيا لهذه المعدات".

وأشار إلى أن هناك بعض المخاوف التي تسببت في وقف الغرب، من تقديم هذه المعدات لأوكرانيا والتي يمكن استخدامها على مدى بعيد.

وعن مدى إمكانية هذه المقاتلات في إحداث تغير في توازن القوى على الأرض، قائلًا: "إن الطائرات المقاتلة المقدمة من بولندا لن تصنع فارقًا كبيرًا، وهناك عدد من هذه الطائرات التي ربما تكون قديمة، وبالتالي فإن القدرات المقدمة للدولة لا تصنع فارقًا كبيرًا".