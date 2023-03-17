مسلسلات رمضان 2023.. طرح برومو جديد لمسلسل «الكبير أوي 7»

طرحت شركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة سينرجي برومو دعائي جديد لمسلسل “الكبير أوي 7” بطولة الفنان احمد مكي والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2023 المقبل.

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مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح، كمال أبو رية، ليلى عز العرب، عبد الرحمن ظاظا وحسين أبو حجاج وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم خلال أحداث الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" للنجم أحمد مكي، الذي يتواصل تصويره للعرض حصرياً على قناة ON ومنصة watch it ، حيث يدخل الكبير في خلافات ومشاكل دائمة مع زوجته مربوحة بعد مرور عام على زواجهما وذلك خلال العديد من المواقف الكوميدية بينهما.