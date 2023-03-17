ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 1959 قضية متنوعة.

ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13 ألفًا و111 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 353 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

كما ضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير 124 قضية متنوعة وضبط المخالفات، وأبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية- مخالفات مبانٍ- محلات دون ترخيص».

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.