«الإسكان» تتابع إنتاج مهمات مشروعات المياه والصرف الصحي في مصنعين

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بزيارة مقر الشركة العالمية للمسبوكات (ICIM) ومصنع الوايلر فريد حسنين للطلمبات بمدينة العاشر من رمضان، على رأس وفد ضم مستشار الوزير للمتابعة والمشروعات، وقيادات وممثلي الجهات التابعة من الهيئة القومية والجهاز التنفيذي والجهاز التنظيمي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وممثلي مكتب الوزير ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة(PMU) كما حضر الزيارة ممثلو مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة، وذلك للاطلاع علي الإمكانات المتاحة بالمصنعين لإنتاج المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة الطلمبات والمهمات المستخدمة في محطات رفع الصرف الصحي للقرى الريفية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروعات الجاري تنفيذها بالخطط الاستثمارية للجهات التابعة لقطاع المرافق وتذليل كافة العقبات للنجاح في توفير وتوطين المهمات المطلوبة محلياً.



وتأتى هذه الزيارة استمرارا لمجهودات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية في تبني مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، وإنهاء كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة في مصر، وإقامة مشروعات صناعية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستغناء التدريجي عن المنتج المستورد لإنجاز خطط الدولة الطموحة لخدمة المواطن، وفي إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص تشجيع الشركات والمصانع المحلية والعالمية على التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية والقطع الخاصة المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا جهود قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان لمساعدة الشركات والمصانع على دراسة المواصفات الفنية المطلوبة للمهمات وحجم الإنتاج المطلوب لتلبية احتياجات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.



واستهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بنقل تحية وزير الإسكان لكافة الحضور وتأكيده على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصنعة، وضرورة الحوار للتغلب علي كافة العقبات، مؤكدا ان قطاع المرافق بالوزارة علي أتم استعداد للتنسيق مع كافة المصانع والشركات للوصول إلى التصنيع المحلي الكامل تدريجياً بما يتوافق مع المتاح من إمكانيات.



وأشار إلى حجم التعاون والمجهودات المبذولة من خلال القطاعات الفنية بالجهات التابعة للوزارة والشركات بشأن تحديث المواصفات الفنية بما يتوافق مع أحدث التكنولوجيات وأكثرها ملاءمة لطبيعة التشغيل، وتقديم الخدمات في مصر.



واستعرض مدير عام الشركة العالمية للمسبوكات تاريخ الشركة وحجم الإنتاج بالمصنع من المسبوكات وأغطية المطابق وغرف التفتيش، وغرف تجميع مياه الامطار والقطع الخاصة والتكنولوجيات الحديثة التى يتبناها المصنع طبقاً للتكنولوجيات العالمية واحدث البرامج الهندسية والأجهزة الحديثة المستخدمة في التصميم والتصنيع، وناقش الدكتور سيد والحضور ممثلى المصنع فى إمكانية التعاون مع كافة الجهات التصنيعية في مصر، ومنها مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لاستغلال حجم الإنتاج من المسبوكات الخاصة بالطلمبات وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية والتطور حتى يشمل السوق الإفريقي.



وفي ذات السياق، أكد نائب الوزير للبنية الأساسية جاهزية قطاع المرافق بالوزارة لتحديد احتياجاتها النمطية وغيرها من مضخات ومحركات وقطع خاصة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، وكذلك المشروعات الممولة من شركاء التنمية، ووجه الدكتور سيد اسماعيل بضرورة التنسيق من خلال مبادرة شركة "ابدأ" لتوطين الصناعات المحلية، ومناقشة خطة توفير تلك الاحتياجات من خلال المصانع المصرية الخاصة والمتابعة للدولة مع العمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجههم لتحقيق هذا الهدف وذلك بحضور كافة الاطراف من الجهات المالكة والمقاولين والجهات التصنيعية واتحاد الصناعات والجهات المعنية في ذات الشأن.



واتفق الحضور على ضرورة توجيه الشركات الوطنية لتوفير الحوافز للمستهلك من خلال عدم المبالغة في حساب هامش الربح وزيادة سنوات الضمان وتسهيلات ما بعد البيع، وإنشاء مراكز فنية متخصصة لمنتجات تلك الشركات لتوفير خدمات ما بعد البيع وما يتبع ذلك من ضمان تأدية الخدمات في أقل وقت وبأقل التكاليف المطلوبة.



كما تقدم مسؤولو مصنع الوايلر فريد للطلمبات بعرض تقديمي عن إمكانات المصنع والقدرات الإنتاجية وأنواع الطلمبات التي يتم تصنيعها، ومجموعة متنوعة من أحدث المشروعات القومية التي تم تنفيذها اعتمادا على المهمات التي يتم تصنيعها بالمصنع، وإجراءات ضبط الجودة والقياس للمهمات التي يتم تصنيعها، وخلال الزيارة تفقد الدكتور سيد إسماعيل مع الوفد المرافق مناطق التصنيع للطلمبات بكافة أنواعها وقطاعات الدعم الفني بالمصنع وأماكن الاختبارات والتخزين، لتسليمها للعملاء، كما تفقد الأماكن المخصصة للتوسع في خطوط الإنتاج والتجهيزات المخصصة لذلك ومنها الطلمبات الغاطسة.



وفي نهاية زيارته، شكر الدكتور سيد إسماعيل، ممثلي المصنعين علي الجهود المبذولة واكد أن المجهودات التي تتم حالياً هي خارج النطاق التقليدي المعتاد، وهي فرصة حقيقية لكافة شركات القطاع الخاص والمصانع بهدف النهوض والنجاح في السوق المصرية، مشيرا إلى ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف لتوضيح حجم الاحتياجات المحدثة والمواصفات الفنية المطلوبة لها والقدرات التصنيعية لتلبية هذا المطالب ودراسة التغلب على أي عقبات قد تواجه توفيرها.